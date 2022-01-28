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Giriş Tarihi: 28.1.2022 14:05 Son Güncelleme: 28.1.2022 14:12

Girik’e son veda

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Girik’e son veda

Hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik, vasiyeti üzerine yıllardır yaşadığı Bodrum’da, gözyaşı ve dualarla büyük aşkı Memduh Ün’ün yanına defnedilecek. Girik'in cenazesi Muğla'ya getirildi.

Türk sinemasının mavi gözlü sultanı, Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. 79 yaşında hayata veda eden Girik, naaşı defnedilmek üzere Bodrum'a getirildi.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Fatma Girik'in vefat haberinin ardından Bodrum, günlerdir usta oyuncuya vedaya hazırlandı. Usta oyuncunun vasiyeti, uzun süredir yaşadığı Bodrum'da 56 yıllık hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilmekti. Vasiyeti üzerine, Bodrum Merkez Adliye Camii'nde kılınan cuma namazının ardından Torba Mezarlığı'na getirilecek. Girik'e son yolculuğunda sevenleri, dost ve akrabalarının yanı sıra birçok ünlü isim eşlik edecek.

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Girik’e son veda
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