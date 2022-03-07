Girişimci genç kadınlardan örnek başarı

Karacabey'e bağlı Dağkadı köyündeki tarlalarında yetiştirdikleri sebze ve meyveleri en doğal haliyle Türkiye'ye tanıtmak isteyen 35 yaşındaki Aylin Yıldız, 6 yıl önce başlattığı mücadelesi ile tüm kadınlra örnek oldu. Köydeki diğer kadınlarla birlikte üretilen ürünleri işleyen ve satmaya başlayan Yıldız, önce dernek kurdu ardından Kooperatif kurarak hızla büyüdü. Dağkadılı kadınlar şimdi Türkiye'nin dört bir yanından gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor. Kadının istediği takdirde her şeyi başarabileceğini söyleyen ve buna en güzel örnek kendisinin olduğuna değinen Aylin Yıldız, "Biz kurduğumuz dernekle Türkiye'ye hatta dünyaya adımızı duyurduk. Biz Türkiye'de aldığımız onlarca ödülün yanı sıra Birleşmiş Milletler'e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü'nün Dünya Gıda Günü sebebiyle seçtiği "2020 Yılı Gıda Kahramanları" arasında yer aldık. Yani kısaca, kadın isterse başaramayacağı hiçbir iş yoktur" ifadelerini kullandı.

HIZLI VE GÜVENLİ TESLİMAT

Kendi tarlalarında ürettikleri sebze ve meyveleri kurdukları kooperatifte işleyerek 30'dan fazla ürün gamıyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerine değinen Kooperatifi Başkanı Aylin Yıldız," Türkiye'nin her yerinden gelen siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Yılın 365 günü sipariş alıyoruz. Aynı şekilde kooperatifin ticari aracıyla İstanbul, Ankara, Bursa ve Bandırma'ya ürünlerimiz şarküterilere güvenli bir şekilde teslim ediliyor. Bazı büyük marketlerde de ürünlerimizin satışı devam ediyor. Türkiye genelinde 50 civarında şarküteriye ürün veriyoruz. Ürün gamımız sürekli artıyor. Özellikle salça sezonunda daha da yoğun oluyoruz. Şu an için kış aylarına girmemiz ve Kovid-19'un bitmemesi nedeniyle en çok kozalak şurubumuzu satıyoruz. Bir alan bir daha alıyor, memnun kalıyor çünkü" dedi.

"TOPLUMUN MİMARI KADINLAR"

6 yıl önce ortaklarla büyük mücadele verdiklerine değinen Yıldız, "Onlar bana inandı, güvendi. 1 yıl kadar hiç biri ücret almadan çalıştılar. Hep birlikte el ele vererek bugünlere geldik. Biz kadınlar olarak yeter ki inanalım. İşte, o zaman başaramayacağımız hiçbir iş yok. Bütün kadınlarımızın "8 Mart Kadınlar" günü kutlu olsun. Bütün kadınlarımızın eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum. Kadınlar toplumumuzun mimarladır. Bir toplumun gelişmesi, değişmesi ve aile yapısı tamamen kadına bağlıdır. Bizim sıfır sermaye ile birlikte şeffaf olarak çalışma mantığımızla buralara gelmemiz, bir kadına bile umut olursa bizim için çok gurur verici" ifadelerini kullandı.