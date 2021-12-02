Girit Adası’nda Omicron varyantına rastlandı

YUNANİSTAN'DA yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına ilk kez Girit Adası'nda rastlandığı bildirildi. Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, Kovid-19'un Omicron varyantını taşıdığı tespit edilen kişinin 26 Kasım'da ülkeye giriş yaptığını, ilk semptomların ardından 29 Kasım'da yapılan testte hastanın Kovid-19 taşıdığının belirlendiğini kaydetti. Hastanın Güney Afrika'dan geldiğini bildiren Plevris, hastanın ve yakın temaslı olduğu kişilerin karantina altına alındığını belirtti. Plevris, Bilim Kurulu'nun 5-11 yaş aralığındaki çocukların da Kovid- 19 aşısı olması yönünde görüş bildirdiğini söyleyerek, çocuklar için yapılacak aşıların Yunanistan'a aralık sonunda ulaşacağını duyurdu.