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Giriş Tarihi: 3.12.2021

Girit Adası’nda Omicron varyantına rastlandı

Girit Adası’nda Omicron varyantına rastlandı
YUNANİSTAN'DA yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına ilk kez Girit Adası'nda rastlandığı bildirildi. Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, Kovid-19'un Omicron varyantını taşıdığı tespit edilen kişinin 26 Kasım'da ülkeye giriş yaptığını, ilk semptomların ardından 29 Kasım'da yapılan testte hastanın Kovid-19 taşıdığının belirlendiğini kaydetti. Hastanın Güney Afrika'dan geldiğini bildiren Plevris, hastanın ve yakın temaslı olduğu kişilerin karantina altına alındığını belirtti. Plevris, Bilim Kurulu'nun 5-11 yaş aralığındaki çocukların da Kovid- 19 aşısı olması yönünde görüş bildirdiğini söyleyerek, çocuklar için yapılacak aşıların Yunanistan'a aralık sonunda ulaşacağını duyurdu.

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Girit Adası’nda Omicron varyantına rastlandı
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