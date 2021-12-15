Gitar, matkap, motosiklet... Kadıköy’de ne bulursa çalan hırsız yakalandı!

Polis, Bostancı'da bulunan bir evden bilgisayar, gitar ve evin önündeki park halindeki motosikleti, diğer mahallelerdeki işyerlerinden ise dizüstü bilgisayarları, yazıcı, matkap ve kahve makinası çaldığını belirlediği şüpheliyi takibe aldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin Bünyamin İ. olduğu tespit edildi.