Gitardan uyuşturucu çıktı

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışmaları aralıksız devam ediyor.





KAHVE ARAMASINDA KOKAİN ÇIKTI

Ekiplerin İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden havayoluyla seyahat eden yolculara ilişkin yaptıkları risk analizi çalışması kapsamında yaptıkları ilk operasyonda yurtdışından Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu bir yolcu şüpheli olarak değerlendirildi. Bunun üzerine yolcunun önce valizlerinde tomografik bagaj cihazı ile 3 boyutlu tarama, ardından ise detaylı fiziki arama yapıldı. Yapılan aramada yolcuya ait valizdeki eşya içerisinde kahve aroması görüntüsü verilmiş toplam 5 kilo 620 gram kokain ele geçirildi.

KOKAİNLERİ BACAKLARINA SARDILAR

Gümrük ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise şüpheli olarak değerlendirilen başka bir yolcu ve beraberindeki eşyada yapılan detaylı aramada suç unsuruna rastlanmadı. Ancak yolcunun şüpheli hareketleri nedeniyle ekipler tarafından yapılan üst aramasında sağ ve sol bacağının etrafına sarılmış halde toplam 2 kilo 140 gram kokain yakalandı. Operasyonlarına devam eden Gümrük Muhafaza Narkokim ekipleri yine bacak bölgesine uyuşturucu gizleme yöntemini deneyen başka bir yolcuda da toplam 2 kilo 520 gram kokain ele geçirdi.

UYUŞTURUCUYU VALİZLERE ZULALADILAR

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan dördüncü operasyonda ise İstanbul üzerinden transit olarak başka bir ülkeye gidecek iki ayrı yolcunun valizlerinde yapılan x-ray taraması ve detaylı aramada valizin her iki taban kısmına gizlenmiş vaziyette 2 kilo 68 gram kokain ve 10 kilo 820 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

GİTARDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Özel eğitimli narkotik köpeklerinin yer aldığı operasyonların bir diğerinde ise seyahat güzergahı riskli olarak değerlendirilen yabancı uyruklu yolcu ve beraberindeki eşyada yapılan detaylı aramada elektro gitarın içerisine gizlenmiş olan 2 kilo 280 gram kokain ele geçirildi. Sadece yolcu salonunda değil İstanbul Havalimanı kargo bölümünde gerçekleştirilen operasyonda riskli olarak değerlendirilen bir gönderide kopeklerle yapılan aramada 4 paket halinde siyah poşetlere sarılmış toplam 2 kilo 674 gram ağırlığında esrar ele geçirildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken olaylarla ilgili soruşturmaların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak devam edildiği belirtildi.