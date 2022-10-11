Gitarı cesedinin üzerine konuldu! Kanseri yendi scooter kazasında öldü

Polislerin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumu'nda cenazeye almaya gelen enişte Ersin Aydınalp, kayınbiraderinin 2 yıl önce yakalandığı lenf kanserini yendiğini belirterek, "Benim gibi beden eğitim öğretmeni ancak atanamadı. Lenf kanserine yakalandı ve mücadelesiyle bu hastalığı yendi. Ayrıca amatör olarak müzisyenlik yapıyordu. Arkadaşlarıyla müzik yapmaya giderken otomobil çarpmış. Sürücüler scooter kullanıcılarına daha duyarlı olmalılar" dedi.