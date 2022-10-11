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Giriş Tarihi: 11.10.2022 13:24 Son Güncelleme: 11.10.2022 13:34

Gitarı cesedinin üzerine konuldu! Kanseri yendi scooter kazasında öldü

Adana'da 2 yıl önce yakalandığı lenf kanserini yenen ve beden eğitimi öğretmenliği için atama bekleyen Ersin Lastikçi (38), scooter ile giderken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Aynı zamanda amatör müzisyenlik yapan Lastikçi’nin kaza sırasında yanında bulunan gitarı cansız bedenini üzerine konulurken yoldan geçen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Gitarı cesedinin üzerine konuldu! Kanseri yendi scooter kazasında öldü

Adana'nın Ziyapaşa Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda önceki akşam meydana gelen kazada otomobil, Ersin Lastikçi'nin kullandığı elektrikli scootera arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lastikçi'nin öldüğünü tespit etti.Bu arada Lastikçi'nin kazadan önce sırtında asılı olan gitarı cesedinin üzerine konuldu. Bu durumu gören yoldan geçen vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.

Polislerin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumu'nda cenazeye almaya gelen enişte Ersin Aydınalp, kayınbiraderinin 2 yıl önce yakalandığı lenf kanserini yendiğini belirterek, "Benim gibi beden eğitim öğretmeni ancak atanamadı. Lenf kanserine yakalandı ve mücadelesiyle bu hastalığı yendi. Ayrıca amatör olarak müzisyenlik yapıyordu. Arkadaşlarıyla müzik yapmaya giderken otomobil çarpmış. Sürücüler scooter kullanıcılarına daha duyarlı olmalılar" dedi.

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Gitarı cesedinin üzerine konuldu! Kanseri yendi scooter kazasında öldü
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