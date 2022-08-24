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Giriş Tarihi: 24.8.2022 11:00

Gittiği tatilde hayatının şokunu yaşadı

Ankara'dan tatil için Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen Melike Batmaz (44), otele giriş yaptıktan 1 saat sonra denizde yüzerken, otomobili park etmek için anahtarı alan çalışanın, fren yerine gaza basınca ağaca çarptığını öğrenmenin şokunu yaşadı. Otomobille tatile gelen Batmaz, eve otobüsle döndü.

DHA
Gittiği tatilde hayatının şokunu yaşadı

Ankara'da oturan Melike Batmaz, ailesiyle 17 Ağustos'ta tatil için geldiği Manavgat ilçesinde Titreyengöl Turizm Bölgesi'ndeki 4 yıldızlı bir otele gitti. Otele giriş işlemleri sırasında otomobili park etmek isteyen çalışana anahtarı teslim eden Batmaz, eşyalarını odasına bırakıp ailesiyle denize gitti. Otel çalışanları, sahilde vakit geçiren Batmaz'a 1 saat sonra telefonla ulaşıp, otomobiliyle kaza yapıldığını söyledi.

FREN YERİNE GAZA BASINCA AĞACA ÇARPTI
Yetkililerin bilgilendirdiği Batmaz, otomobilini otelin yanındaki boşlukta ağaca çarpmış halde buldu. Otel çalışanları Batmaz'a otomobili park eden görevlinin fren yerine gaza basınca ağaca çarptığını anlattı. Batmaz'ın ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

OTEL YETKİLİLERİYLE ANLAŞAMADI
Motor bölümü hasar gören ve camı kırılan otomobildeki zararın karşılanmasını talep eden Batmaz, otel yetkilileriyle anlaşamadıklarını söyledi. Batmaz, "Ailemle Ankara'dan 2 otomobille otele geldik. Otel çalışanı otomobilin anahtarını istedi. Biz de anahtarı teslim ettik. Çalışan otomobili park ederken fren yerine gaza basarak aracımı ağaca çarpıyor" dedi.

OTOMOBİLLE GELDİ, OTOBÜSLE EVE DÖNDÜ
Otomobilinin kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Batmaz, "Arabanın ön tarafı gitti. Hava yastıkları patladı, dolayısıyla araba perte çıkabilir. Arabanın kullanılacak bir durumu yok. Otel bizimle ilgilenmedi. Ne anlaşma yolu başka konuda. Ailemle 2 arabayla gelmiştik, hepimiz mağdur olduk" diye konuştu.

Kazayla ilgili jandarma tarafından tutanak tutulduğunu belirten Batmaz, hakkını aramak için yasal yollara başvuracağını söyledi. Melike Batmaz, 2 günlük tatil süresi sonrası otobüsle dönerken, otomobilini de kiraladıkları çekiciyle Ankara'ya götürdü.

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Gittiği tatilde hayatının şokunu yaşadı
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