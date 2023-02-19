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Giriş Tarihi: 19.2.2023

Giyemediği spor ayakkabısını mezarına koydular

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Giyemediği spor ayakkabısını mezarına koydular
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Fatih Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Resul Şahan, 2 katlı evlerinin enkazında kaldı. Babası Yusuf, annesi Hatice ve kardeşi 6 yaşındaki Sultan Şahan sağ kurtarıldı. Açık lise ikinci sınıf öğrencisi Resul Şahan'ın ise cansız bedeni dün kurtarma ekipler tarafından enkazdan çıkartıldı. Resul'ün cenazesi dün toprağa verildi. Acılı baba Yusuf Şahan'da oğlunu mezarını başına en çok sevdiği kek tatlısını koydu. Şahan, depremden 3 gün önce spor ayakkabısı aldığını belirterek "Giymeyi çok istiyordu. Nasip olmadı. Küçük kardeşi de mezarına bıraktı" diye konuştu.

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Giyemediği spor ayakkabısını mezarına koydular
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