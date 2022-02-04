Giysi kumbarasına sıkışıp can verdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesi'ne bağlı Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde vatandaşların kullanmadıkları giysileri toplamak için bırakılan giysi kumbarası can aldı.
Ukrayna uyruklu olduğu öğrenilen Behpasha Tamazov, giysi kumbarasının eşya bırakılan mekanizmalı kısmından içeri uzanarak eşya almak istedi, o sırada mekanizmaya sıkışan Tamazov, kendisini sıkıştığı yerden çıkaramadı.
Durumu gören şahsın sıkıştığını anlamayan bir vatandaş, hırsızlık olayı yaşandığını düşünerek polise ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, giysi kumbarasında sıkışan şahsın hareket etmediğini fark edince sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri Behpasha Tamazov'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Tamazov'un cenazesi, Savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.