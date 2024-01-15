Gizem ilçeyi ayağa kaldırmıştı, her şey senaryo çıktı! Didimliler Gizem’i bulabilmek için seferber olmuştu, her şey senaryo çıktı!

Olay, 13 Ocak Cumartesi akşamı saat 18.00 sıralarında Didim ilçesinde meydana geldi. Bir kuaförde çalışan 17 yaşındaki Gizem Nur Sügür, iddiaya göre, çalıştığı iş yerinin önüne yanaşan ve henüz plakası belirlenemeyen bir taksideki şüpheli ya da şüpheliler tarafından kaçırıldı. Bir süre sonra annesini telefonla arayan Gizem, 'Beni az önce kaçırdılar, bir depoda tutuyorlar ve beni kesiyorlar' diyerek yardım istedi. Bunun üzerine aile, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, durumu bildirdi. Aile, kızının hayatından endişe ettiklerini belirtirken, ihbar üzerine harekete geçen polis, genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Öte yandan, olayı duyan Gizem'in yakınları ise sosyal medyadan paylaşım yaparak genç kızın bulunması için yardım çağrısında bulundu.

BABASI KIZININ BULUNDUĞUNU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Baba Serkan Sügür, "Kızım Gizem, bugün saat 18.00 sıralarında çalıştığı kuaförün önünde zorla bir taksiye bindirilerek kaçırıldı. Bir süre sonra annesini gizlice telefonla arayarak, 'Beni az önce kaçırdılar. Bir depoda tutuyorlar' diye yardım istiyor. Daha sonra telefon kesiliyor. Kendisinden haber alamayınca polise şikayette bulunduk. Polis çevredeki güvenlik kameralarını inceliyor. Kızımın hayatından endişe ediyoruz. Bir an önce bulunması istiyoruz" dedi. Baba Serkan Sügür daha sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda polislere teşekkür ederek kızının bulunduğunu duyurdu.

GİZEM, '3 KİŞİ BENİ GECE DEPODA TUTTU'

Polis ekipleri sabah saatlerinde Gizem'i Didim Mavişehir Mahallesi'ndeki bir sokakta tek başına buldu. Gizem polisteki ifadesinde, 3 kişinin kendisini kaçırıp gece boyunca bir depoda alıkoyduğunu, şüphelilerin sabah saatlerinde kendisini sokakta bırakarak kaçtığını söyledi. Gizem, ailesine teslim edildi. Baba Serkan Sögür, "Kızım sağ salim bulunduğu için sevindik. Polis bulduğunda korku içinde insanlardan kaçıyormuş. İnşallah polisler, kızımı kaçıran şüphelileri bulur" dedi. Polis, genç kızın ifadesinden yola çıkıp, kendisini kaçırdıklarını iddia ettiği 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

VALİ DUYURDU, HER ŞEY SENARYO ÇIKTI

Ekipler tarafından yapılan araştırmada Gizem'in kaçırılmadığı, bu anlatılanların genç kız tarafından uydurulan bir senaryo olduğu ortaya çıktı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Didim ilçemizde kaçırıldığı ve bir depoda tutulduğu iddiası ile ailesi tarafından başvuruda bulunan G.N.S isimli kişi polisimiz tarafından saat 02:00 de bulunarak ailesine teslim edildi. İddiaların ise G.N. S tarafından hazırlanmış bir senaryodan ibaret olduğu ortaya çıktı" dedi. Gizem'in 10 yaşındayken, 2016'da da 'Kalbim ağrıyor. Biraz hava almak istiyorum' diyerek evlerinden çıktıktan sonra kaybolmuş, 8 saat sonra bulunmuştu.