Gizem Tatlıcı'ya 6 ay evden uzaklaştırma

İşadamı Mehmet Tatlıcı'nın, boşanma davası açtığı ve tedbir talep ettiği eşi Gizem Tatlıcı hakkında 6 ay evden uzaklaştırma kararı verildi. Mehmet Tatlıcı'nın, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu talepte "Evden 1 yıl önce kişisel eşyalarımı almadan bir daha dönmemek üzere ayrıldım. Gizem Tatlıcı'nın saldırı ve hakaretlerine maruz kalmamak için bir daha girmedim. Ancak Gizem Tatlıcı, ticari sınırlarımı ifşa etmekle tehdit etmektedir. Benim yüzde 75 hisse sahibi olduğum Tatart Sanat ve Araştırma Merkezi'nde sevgilisine ait bir oda yaptırmıştır. Bir işadamı olarak çevrem karşısında beni küçük düşürerek onurumu kırmıştır" dedi. Mahkeme, 6 ay evden uzaklaştırma talebini kabul etti.