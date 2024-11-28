Gizem’in doğum gününü mezarı başında kutladı

İZMİR'de, kavşakta yolun karşısına geçerken hemşire yardımcısı Gizem Soylu'ya (24) çarpıp ölümüne neden olan belediye otobüsü şoförü Alev Aytar (45) hakkında, 'Taksirle adam öldürme suçu'ndan 6 yıla kadar hapis istendi. Kaza araç içi kamerasına yansıdı. İkizinin doğum gününü sabah erkenden ziyaret ettiği mezarı başında pastayla kutlayan Sinem Soylu, "Doğum günümüzdü. Sabah mezarına çiçek götürdüm. Bunu kabul etmiyorum. Onun orada yattığına inanmak istemiyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. DHA