Gizemli cinayette ‘Öğretmenliğe’ dönüş isyanı! Ebru Aras bir kez daha öldü





ŞARTLI TAHLİYE OLDU, SUÇSUZLUĞU HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

SABAH'a konuşan Ebru Aras'ın acılı babası Cengiz Öcüm verilen kararın vicdanları sızlattığını ve bir an önce bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini söyledi. Baba Öcüm; "Benim kızım 3 aylık hamileydi. 2 insanın ölümüyle suçlanan bir insanın mahkemesi tamamlanmadan nasıl öğretmenlik gibi kutsal bir göreve yeniden iade edilebilir. Ben konu ile ilgili hakim ile görüştüm. Kendisi bize şartlı tahliye edildiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığına yapılan müracaat kabul edilmiş. Yeniden öğretmenliğe başlamış. Ben bu kararı kamuoyunun vicdanında bırakıyorum. Hukuksal olarak mücadelemiz devam edecek. Hala bitmemiş bir mahkeme sonrası böyle bir karar, akılla izah edilebilir değil. Bu memleketin çocukları bunları hak etmiyor" dedi.