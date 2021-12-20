Gizemli cinayette ‘Öğretmenliğe’ dönüş isyanı! Ebru Aras bir kez daha öldü

Iğdır'da İlahiyat Fakültesi öğrencisi 1 çocuk annesi 24 yaşındaki Ebru Aras, 4 yıllık eşi Öğretmen Umut Aras ile boşanma aşamasındaydı. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanmanın eşiğine gelen çift, 1 Ocak 2020 tarihinde yeniden tartıştı. Tartışmanın sonucunda ise evden silah sesleri geldi. . İddiaya göre, evde çıkan tartışma sırasında Umut Aras, üzerinde taşıdığı tabanca ile genç kadına ateş etti. Ebru Aras, kanlar içinde yere yığılırken, Umut Aras ise bu kez silahı göğsüne dayayıp, tetiği çekerek intihar girişiminde bulundu. 1 çocuk annesi Aras, olay yerinde hayatını kaybetti. Baygın halde bulunan Umut Aras ise Erzurum'da tedavi altına alındı.
Hastanede ki tedavisi tamamlanan Aras daha sonra eşini öldürme suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tasarlayarak adam öldürme suçlaması ile tutuklanan Aras, Ekim ayında tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak delil yetersizliği nedeniyle şartlı tahliye edildi. Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada ise 9. Duruşma 17 Mart 2022 tarihine ertelendi. Cinayetle yargılanan ancak henüz davası bitmeyen Aras'ın tahliyesine acılı aileden çok sert tepki geldi. Umut Aras mahkemede eşinin kendisini öldürmeye çalıştığını, silahı ateşledikten sonra intihar ettiğini söyledi.
MAHKEME BİTMEDİ, ÖĞRETMENLİĞE GERİ DÖNDÜ
Ekim ayında şartlı tahliye olan Aras, yeniden öğretmenliğe dönmek için Milli Eğitim Bakanlığına müracaat etti. Dönüş müracaatı devam eden davaya rağmen kabul edilen Aras, Doğubayazıt'ta bir okulda öğretmenliğe yeniden başladı. Mahkeme tarafından 9. Duruşma 17 Mart 2022'ye ertelenen davanın henüz sonuçlanmadan öğretmenliğe geri dönmesi ise Ebru Aras'ın ailesine isyan ettirdi. Geri dönüş kararının ise Bakanlığın kesinleşmiş suçunun olmaması sebebiyle verilebileceği söylendi.
ŞARTLI TAHLİYE OLDU, SUÇSUZLUĞU HENÜZ KESİNLEŞMEDİ
SABAH'a konuşan Ebru Aras'ın acılı babası Cengiz Öcüm verilen kararın vicdanları sızlattığını ve bir an önce bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini söyledi. Baba Öcüm; "Benim kızım 3 aylık hamileydi. 2 insanın ölümüyle suçlanan bir insanın mahkemesi tamamlanmadan nasıl öğretmenlik gibi kutsal bir göreve yeniden iade edilebilir. Ben konu ile ilgili hakim ile görüştüm. Kendisi bize şartlı tahliye edildiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığına yapılan müracaat kabul edilmiş. Yeniden öğretmenliğe başlamış. Ben bu kararı kamuoyunun vicdanında bırakıyorum. Hukuksal olarak mücadelemiz devam edecek. Hala bitmemiş bir mahkeme sonrası böyle bir karar, akılla izah edilebilir değil. Bu memleketin çocukları bunları hak etmiyor" dedi.
"KIZIM BİR KEZ DAHA ÖLDÜ"
Ebru Aras'ın annesi Necla Öcüm ise kızının yeniden öldüğünü söyleyerek isyan etti. Acılı Anne; "ben 24 yaşında kızımı toprağa verdim. 2 yaşında torunum annesiz kaldı. Bu acı bize çok büyük. Burada adil bir karar beklerken tahliye edildi. Kızımın onu vurduğunu ve intihar ettiğini söyledi. Bu dediğini doğrulayan hiçbir rapor yok. Hukuka boynumuz kıldan ince ama burada bu insanın yeniden öğretmen olarak göreve iade edilmesi nasıl bir karardır. Bunu nasıl kabul edebilirler.
Ortada somut deliller var. Gelen polis ekibi silahı kızımın çok ters bir biçimde sağ elinin iki santim yanında buluyor. Bunlar delil değil mi? Mahkemede kavga edilmediği söyleniyor ama evin içinde her şey yerinen kalkmış. Savaş alanına dönmüş. Olaydan sonra ellerini yıkamış. Banyoyu yıkamış. Bunların hepsini itiraf etti. Tahliye olması suçsuz olduğunu kesinleştirmez. Mahkeme daha bitmemiş. Bu kararla kızım bir kez daha öldü. Adalet istiyoruz" diye konuştu.