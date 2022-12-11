Gizlenmek için taktığı şapkayla yakaladılar

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; İskender Paşa Mahallesi'nde bulunan bir kozmetik mağazasında M.M. isimli bir kişiye ait cep telefonunun çalınması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelemeye alındı. Eşkali ve açık kimliği kısa süre içerisinde tespit edilen B.M. (34) isimli hırsız, olay günü gizlenmek için başına taktığı şapkayla Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "Açıktan Hırsızlık" suçundan hakkında işlem yapılan M.M. adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.