İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; kamu oyunda "Şahinler" olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenledi. 18 farklı suç eyleminden sorumlu olan örgütün yöneticisi Hasan A., Üsküdar İlçesi'nde bulunan ikamet adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreste "Zula" olarak tabir edilen gizli bölmede yakalanan Hasan A., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Söz konusu adreste yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve 91 mermi ele geçirildi.

Gizli bölmede böyle yakaladılar | Video