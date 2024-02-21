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Giriş Tarihi: 21.2.2024 13:56 Son Güncelleme: 21.2.2024 14:06

Gizli bölmede böyle yakaladılar

İstanbul’da “Şahinler” suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Örgütün yöneticisi olduğu vurgulanan Hasan A., baskın düzenlenen adresindeki gizli bölmede yakalandı. O anlar polis kameralarına yansıdı.

Emir SOMER Emir SOMER
Gizli bölmede böyle yakaladılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; kamu oyunda "Şahinler" olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenledi. 18 farklı suç eyleminden sorumlu olan örgütün yöneticisi Hasan A., Üsküdar İlçesi'nde bulunan ikamet adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreste "Zula" olarak tabir edilen gizli bölmede yakalanan Hasan A., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Söz konusu adreste yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve 91 mermi ele geçirildi.

Gizli bölmede böyle yakaladılar | Video

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Gizli bölmede böyle yakaladılar
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