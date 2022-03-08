Gizli bölmede saklanan zanlı polisi karşısında görünce şoke oldu

Adreslerde yapılan aramada olayda kullanılan silah da olmak üzere toplam 6 adet ruhsatsız tabanca ile 28 mermi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.