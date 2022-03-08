Gizli bölmede saklanan zanlı polisi karşısında görünce şoke oldu

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir iş yerini basan 6 kişi, kendilerine olan borçlarını ödemediklerini iddia ettikleri 2 kişiyi ofise kilitleyip darp etti. Yaralanan şahısları olay yerinde bırakan şahıslar bölgeden uzaklaştı.
Yaralı şahıslar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Şanlıurfa
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şahısların ev ve ofisleri olmak üzere 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.