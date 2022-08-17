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Giriş Tarihi: 17.8.2022 12:51

Gizli Görev filmi konusu ne? Gizli Görev filmi oyuncuları kim?

Bu akşam ATV’de ekrana gelecek olan Gizli Görev filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Güney Kore yapımı aksiyon türündeki film ilk kez 2013 yılında vizyona girmişti. Vizyona girdiği dönem ilgiyle izlenen yapımın konusu ve oyuncuları hakkında detaylı bilgilere haberimizde yer verdik. Peki Gizli Görev filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Gizli Görev filmi konusu ne? Gizli Görev filmi oyuncuları kim?

Aksiyon türündeki filmlere ilgisi olanlar Gizli Görev filmi için geri sayıma başladı. Heyecan ve aksiyonu bir arada barındıran yapımda Won Ryu-Hwan Kuzey Kore Özel Kuvvetleri'nde eğitim almıştır. Beş dil konuşabilir ve aynı zamanda ölümcül bir ölüm makinesi olabilir. Peki Gizli Görev filmi konusu ne? Gizli Görev filmi oyuncuları kim?

GİZLİ GÖREV FİLMİ KONUSU NE?

Won Ryu-Hwan Kuzey Kore Özel Kuvvetleri'nde eğitim almıştır. Beş dil konuşabilir ve aynı zamanda ölümcül bir ölüm makinesi olabilir. İki yıl önce casus olarak Güney Kore'ye gitmesi için emir almıştır. Güney Kore'nin bir kasabasında aptal biri rolünü gerçekleştirir. Kasaba halkını gözlemler ve görevi için sabırla bekler. Kasabanın aptalı rolünü oynamasından 2 yıl sonra bir gün, elit casuslar sıradan öğrenci kılığındaki Hae-Rang ve rock yıldızı kılığındaki Jae-Jin Ryu-Hwan'nın bulunduğu kasabaya gönderilir. Ryu-Hwan diğer iki casusun yerleşmesine ve Güney'de işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmesine yardımcı olur. Bu sırada Kuzey'de aniden iktidar değişikliği olur ve üç casusa da acil bir görev verilir: intihar etmeleri.

GİZLİ GÖREV OYUNCULARI KİM?

Park Hye-sook

Kim Soo-hyun

Ko Chang-seok

Lee Hyun-woo

Park Ki-woong

Orijinal İsmi: Secretly, Greatly

Tür: Aksiyon , Dram , Komedi

Yönetmen: Chul-soo Jang

Senarist: Chul-soo Jang , Hong-gi YunYapımı: 2013 - Güney Kore

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Gizli Görev filmi konusu ne? Gizli Görev filmi oyuncuları kim?
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