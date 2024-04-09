Gizli hayırsever 600 elektrik faturasını ödedi

Bursa'daki ilginç yardım dar gelirlileri sevindirdi. Yardımsever, 400 hanenin ödenmemiş 600 elektrik faturasını ödedi. Ailelere destek olmak isteyen kişi, Uludağ Elektrik şirketinden ödeme güçlüğü yaşayan ailelerin tespit edilmesini talep etti. Harekete geçen ekipler, mesken abonelerinin elektrik faturalarını belirledi. Bu kişiler belirlenirken sosyal yardım desteği alan ve evinde cihaza bağlı hastası olan kişiler tercih edildi. Adını gizleyen işadamı 400'den fazla abonenin 600'ün üzerinde faturası ödedi. Toplamda 200 bin TL'lik bir tutar, fatura ödemelerinde kullanıldı. İHA