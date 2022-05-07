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Giriş Tarihi: 8.5.2022

Gizli kamera görüntüleri delil sayıldı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Gizli kamera görüntüleri delil sayıldı

Ev sahibi, temizlikçinin cüzdanını karıştırdığını tespit edip şikâyetçi oldu. Mahkemenin “Gizli kamera görüntüsü delil sayılamaz” kararı, Yargıtay tarafından bozuldu

Gizli kamerayla evini izleyen ev sahibi, temizlikçinin cüzdanını karıştırmasının ardından şikâyetçi oldu. Yerel mahkeme, gizli kamera görüntüsünün delil sayılamayacağı gerekçesiyle beraatine hükmederken Yargıtay, hak ve menfaatleri korumak amacıyla kurulan kamera görüntülerinin gerektiğinde ceza yargılamasında hukuka uygun delil olarak kabul edilmesi gerektiğine karar vererek dosyayı bozdu.

KARAR, EMSAL OLACAK
İzmir'de yaşayan H.K., evinin temizlenmesi için özel bir temizlik şirketi ile anlaştı. Devamlı ziynet eşyalarının azaldığını tespit eden H.K., anlaştığı şirkette görevli Ş.M.'den şüphelendi. Bunun üzerine evine gizli kamera yerleştirerek Ş.M.'yi takip etmeye başladı. H.K., izlediği görüntülerde Ş.M.'nin yatak odasındaki şifonyeri karıştırarak, içinde bulduğu cüzdanı kontrol ettiğini, boş olduğunu görünce yerine bıraktığını gördü. H.K. elindeki görüntülerle birlikte şikâyetçi olurken, Ş.M. hakkında asliye ceza mahkemesine dava açıldı. Mahkeme, gizli kamera görüntülerini delil saymayarak delil yetersizliğinden beraat kararı verdi. Kararın temyiz edilmesinin ardından dosya Yargıtay 6. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Yerel mahkemenin beraat kararını bozan Daire'nin kararında "Eve kamera yerleştirmek suretiyle kayda alınmasını sağladığı görüntülerin hukuka uygun delil olarak kullanılabileceği anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Gizli kamera görüntüleri delil sayıldı
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