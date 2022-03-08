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Giriş Tarihi: 8.3.2022 12:07

Global sanatçılar Türkiye'yi seçti!

Global sanatçılar Türkiye’yi seçti!

Global müzik piyasasında bir çok büyük isimle çalışan Swat şirketinin kurusu Don Weezy bu sefer Avrupa'nın en iyi produktörü Paix ( Mero , Capital Bra, Kontra K, Haftbefehl, Rick Ross, Farid Band, Kadr, Capo ... gibi isimlerin productörü ) ve Mohombi ( BTS ,Pitbull , J Balvin , Jennifer lopez ve birçok sanatçının söz yazarı ve bestecisi) ile ilk Global Türk sanatçısı *`Q`* Kübra Say'ı bir araya getirdi. Don Weezy; Global sanatçı ve prodüktörlerle birçok projesi yapılması planlanan sanatçısının, ses tonu ve kendine özgün tarzı ile yakında global müzik sektöründe yerini alacağını belirtti. Türk müziği ve kültürünü tanıtığını açıklayan Weezy "Bunun ülkemiz ve müziğimiz için büyük bir evrim" olduğunu söyledi.

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Global sanatçılar Türkiye'yi seçti!
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