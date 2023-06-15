Go kart kadın pilotu depremzede çocukların hayalini gerçekleştirdi

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde Hatay'daki evleri yıkılan depremzede çocuklar aileleriyle birlikte Adana'da yerleşti. Depremzede çocuklar sosyal medya üzerinden Türkiye'nin ilk ve tek kadın hobi karting pist denetmeni olan pilot Şendağ Öztoprak'ı görüp videolarını izledi.

Çocuklar Şendağ ablaları gibi go kart sürmek istedi. Depremzede çocuklar, isteklerini Şendağ Öztoprak'a mesaj atarak iletti. Çocukların bu isteklerini kırmayan Öztoprak, Adana'da bulunan ve Türkiye'nin en büyük karting pistlerinden olan piste çocukları götürdü.

Çocuklara eğitim veren Öztoprak, daha sonra çocuklarla birlikte 'Go kart' aracına binerek çocuklarla birlikte pistte tur attı.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ ATTILAR

Hatay'daki evleri yıkılan ailelerin kimi Adana'daki konteyner kente kimi de akrabalarının yanına yerleşti. Depremzede ailelerin çocuklarından İlayda Yolcu (17), Elisa Yılmaz (15), Yakup Metin (13), Danyel Yolcu (12), Ali Eren Kaya (10) ve Mehmet Dora Yeniaras (10) sosyal medya üzerinden gördükleri go kart pilotu Şendağ Öztoprak'ın videolarını izledi. Çocuklar, go kart sürmesine hayran kaldıkları Öztoprak'a mesaj atarak ulaştı. Özel bir hastanede direktör asistanı olarak çalışan Öztoprak, çocukların bu isteklerini kırmayarak Adana'da bulunan ve Türkiye'nin en büyük karting pistlerinden olan piste çocukları götürdü.

MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNDU

İlk olarak depremzede çocuklara eğitim veren Öztoprak, daha sonra çocuklarla birlikte 'Go kart' aracına binerek pistte tur attı. Depremzede çocukların mutlulukları da adeta gözlerinden okundu. Şendağ Öztoprak, "Çocuklar bana sosyal medya üzerinden ulaştı ve hayallerini söylediler. Ben ilk başta şaka olduğunu düşündüm. Ancak baktım çok ciddiler. Bende bunun üzerine karting pistiyle görüştüm ve onları buraya getirdim. Açıkçası benim ilk sürüşüm olmadığı halde çok heyecanlıydım. Bu çocuklarımız depremzede, onların hayallerini gerçekleştiriyor olmak beni daha çok mutlu etti. Umarım herkes depremzede çocukların hayallerini gerçekleştirmek için çaba gösterir" dedi.

ŞENDAĞ ABLA BENİ KIRMADI

Hayatında ilk kez karting yapan İlayda Yolcu ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Şendağ ablaya mesaj attım ve beni kırmadı. Depremzede arkadaşlarımı da buraya getirdi. En büyük hayallerimden biriydi ve onu gerçekleştirdim" derken Mehmet Dora Yeniaras ise: "Araç kullanmayı sevdim. Gerçekten çok heyecan verici ve güzeldi. Bizleri hiç kırmadılar" diye konuştu.