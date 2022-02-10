Göbeğinde servet taşıdı! 5 milyonluk altın ve sikkeler ele geçirildi

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri; uzakla ülkemize gelen ve altın ile tarihi eser kaçakçılığı yapan bir kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphe üzerine Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından fiziki olarak takibe alınan ve sürekli çevresini kontrol eden Arnavutluk vatandaşı Fatime Reçi adlı kadın, şüpheli hareketler sergilemeye devam edince bir süre sonra Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri'nce durduruldu. Üzerinde ve valizinde arama yapılan Reçi'nin kıyafetlerinin altında; göbek bölgesinde üzerine takılı şekilde bir çanta bulundu.

ÜÇ KİLO 117 GRAM TAKOZ KÜLÇE ALTIN...

Çantada piyasa değeri iki milyon 500 bin lira olan üç kilo 117 gram takoz külçe altın, farklı markalara ait değeri 565 bin lira olan 14 kol saati, piyasa değeri 352 bin lira olan altın takı setleri, tarihi eser niteliği taşıyan 73 adet sikke ve piyasa değeri 83 bin 400 lira olan 104.27 gram küçük külçe altın ele geçirildi. Gözaltına alınan Reçi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı. Altın ve tarihi eserlerin bulunma anları ve Reçi'nin yakalanma anları İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul Havalimanı'nda yabancı yolcu kilolarca külçe altınla yakalandı | Video