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Giriş Tarihi: 11.2.2022

Göbeğinde servet taşıdı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Göbeğinde servet taşıdı
İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü polisleri, göbeğinde yaklaşık 4 milyon lira değerinde altın ve tarihi eser taşıyan bir kaçakçıyı yakaladı. Şüphe üzerine Havalimanı Şube Müdürlüğü polisleri tarafından fiziki olarak takibe alınan ve sürekli çevresini kontrol eden Arnavutluk vatandaşı Fatime Reçi adlı kadın, şüpheli hareketler sergilemeye devam edince polislerce durduruldu. Reçi'nin kıyafetlerinin altında, göbek bölgesinde üzerine takılı halde bir çanta bulundu. Çantada piyasa değeri 2 milyon 500 bin lira olan 3 kilo 117 gram takoz külçe altın, farklı markalara ait değeri 565 bin lira değerinde 14 kol saati, piyasa değeri 352 bin lira olan altın takı setleri, tarihi eser niteliği taşıyan 73 adet sikke ve piyasa değeri 83 bin 400 lira olan 104.27 gram küçük külçe altın ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Fatime Reçi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Göbeğinde servet taşıdı
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