Göbeklitepe depremde zarar görmedi

Büyük depremlerin ardından tarihi yapıların durumu da merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremde Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 11 ilde yıkımlar meydana geldi.

Depremlerde Şanlıurfa'da tarihi yapılar da zarar görürken, 12 bin yıllık geçmişi bulunan Göbeklitepe ise depremden hasarsız çıktı.

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası dünyanın en eski yerleşim yeri olarak bilinen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin zarar görmediğini ifade etti.