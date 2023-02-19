Haberler Yaşam Haberleri Göbeklitepe depremde zarar görmedi
Giriş Tarihi: 19.2.2023 11:31 Son Güncelleme: 19.2.2023 11:38

Göbeklitepe depremde zarar görmedi

Asrın felaketi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Şanlıurfa'da tarihi yapılar da zarar gördü. 'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi’nde yer alan 12 bin yıllık Göbeklitepe ise iki büyük depremin ardından ayakta kalan önemli tarihi yapılardan biri oldu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Göbeklitepe depremde zarar görmedi

Büyük depremlerin ardından tarihi yapıların durumu da merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremde Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 11 ilde yıkımlar meydana geldi.

Depremlerde Şanlıurfa'da tarihi yapılar da zarar görürken, 12 bin yıllık geçmişi bulunan Göbeklitepe ise depremden hasarsız çıktı.

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası dünyanın en eski yerleşim yeri olarak bilinen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin zarar görmediğini ifade etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

"Deprem bölgesi riskli değilmiş" yalanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yanıt
Son dakika: Kahramanmaraş Göksun'da 5.1 büyüklüğünde deprem
CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı
SON DAKİKA: Fuat Oktay komutanın talimatını ilk kez anlattı: Gerekirse ölüme gideceksiniz ama gideceksiniz!
Son dakika: 12. kez toplanan 'Altılı Koalisyon' deprem manipülasyonunu devam ettirdi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bakanlık 2013 yılında 'riskli mahalleler' için harekete geçti! Sol örgütler halkı kışkırtarak engelledi! O bölge de yerle bir oldu...
Deprem seziliyor mu?
Erken olmasına erken de...
Lider eşlerinden Emine Erdoğan'a dayanışma ve taziye mesajları
ARKADAŞINA GÖNDER
Göbeklitepe depremde zarar görmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA