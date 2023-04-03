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Giriş Tarihi: 4.4.2023

Göbeklitepe ziyarete açıldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Göbeklitepe ziyarete açıldı
Deprem ve sel felaketinin ardından ziyaretlere kapalı olan Göbeklitepe ören yeri ziyaretçilere açıldı. Dünyanın en eski yerleşim yeri olarak bilinen ve 12 bin yıllık tarihiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, yeniden ziyaret edilebiliyor. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler ve ardından Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi sonrası hasar görmediği ifade edilen ören yeri ziyarete kapatılmıştı. Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ, ören yerinin ziyarete açıldığını duyurdu. Göbeklitepe 08.30-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

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Göbeklitepe ziyarete açıldı
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