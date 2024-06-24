Göbeklitepe’yi 28 bin kişi gezdi

Geçtiğimiz 9 günlük kurban bayramı tatilinde, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını barındıran müze ve ören yerleri ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye'nin en yoğun turist akını yaşanan bayram tatillerinden biri olan Kurban Bayramı'nda, Şanlıurfa da bu yoğunluktan nasibini aldı. Her dönem yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe Ören yerini 28 bin kişi ziyaret etti. Şanlıurfa'nın bir diğer çekim merkezi olan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret eden kişi sayısının ise 8 bin kişi olduğu öğrenildi.