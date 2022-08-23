Göç eden leylekler yüksek gerilim hattına çarpılıp öldü

Sonbaharın yaklaşmasıyla leylekler göç etmeye başladı. Göç yolları üzerindeki gerilim hatları nedeniyle elektrik akımına kapılarak ölen leylekler günlerdir yol kenarında yürükleri sızlatıyor.

Leyleklerin her yıl kullandığı göç yolu güzergahındaki Silivri Sinekli Mahallesindeki yüksek gerilim hattı direklerinin altları ölü leyleklerle dolup taştı. Leyleklerin göç ederken yüksek gerilim hattı direklerinin üzerine tünedikleri ve tellere takılmaları nedeniyle çarpılıp hayatlarını kaybettikleri kaydedildi.

Silivri Sinekli Mahallesi sakinleri: "Göç zamanı olduğu için ölüyorlar. Toplu uçuş olunca tellere konuyorlar. Köyün içine girince ölü leylekleri görüyoruz. Üzülüyoruz, onların da canı var. Her sene oluyor. Elektrik tellerine takılıyorlar. Yüksek gerilimler var pervanelerin bağlantıları var, tedbir alınması lazım. Bizim belediyeleri müracaatımız pek etkili olmuyor. 15 Mart?ta geliyorlar, ağustos ayından sonra göçmeye başlıyorlar. Elektrik direklerine konuyorlar, artı ve eksi elektrikten dolayı ölüyorlar. Elimizden bir şey gelmiyor" diye konuştular.