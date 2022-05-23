Haberler Yaşam Haberleri Göç İdaresi Başkanlığı 60 temizlik görevlisi alacak
Giriş Tarihi: 23.5.2022 00:44

Göç İdaresi Başkanlığı 60 temizlik görevlisi alacak

Göç İdaresi Başkanlığı 60 temizlik görevlisi alacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca sürekli işçi kadrosuna temizlik görevlisi olarak 60 personel alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Göç İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı birimlerinden Ankara (8), Edirne (12), Kayseri (6), Kırklareli (18), Muğla (5) ve Van'a (11) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuran adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre 60 işçi alımı gerçekleştirilecek.

En az ilköğretim en fazla lise mezunu adaylarda, ilan tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olması ve başvuru yapılan ilde ikamet etmesi şartları aranıyor. Ayrıca adayların 24 saat esasına göre vardiyalı ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun bulunmaması gerekiyor.

Başvurular 23-27 Mayıs'ta İŞKUR'ın internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Kura çekimi 6 Haziran'da Göç İdaresi Başkanlığında noter huzurunda gerçekleştirilecek ve kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Kura sonrası şartları taşıdığı tespit edilen adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri "www.goc.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: 3 ölü 41 yaralı! Niğde’de öğrenci otobüsü şarampole uçtu!
CHP'de büyük çatlak! Kılıçdaroğlu 'Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin' demişti
Son dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması! Türkiye'de görüldü mü?
Kaza sonrası insanlık dışı ifadeler: “Üç oy gitti”, “gebermiş leşler…”, “İyi olmuş”
Son dakika: ABD Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri'ne çağrıldı! 'Açıklama kabul edilemez'
Son dakika: İsveç ve Finlandiya'ya çok net NATO mesajı! Başkan Erdoğan’dan İsveç’e 2 şart
Melanet beklentisi
Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan Maymun Çiçeği açıklaması! Vaka görüldü mü nasıl bulaşıyor?
Selçuk Bey ne yapıyorsunuz?
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu tokalaşmadı! Bu anlar sosyal medyaya damga vurdu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Göç İdaresi Başkanlığı 60 temizlik görevlisi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA