Göç idaresi’nden “süt verilmedi” iddiasına yalanlama! Göç idaresi: Tüm hizmetler kayıt altında, iddialar asılsız

Söz konusu yabancı uyruklu anne ve bebeğin soğuk algınlığı şikayetiyle merkezin doktoru tarafından muayene edildiğini, ihtiyaç duydukları tüm ilaçların temin edildiğini ve bebeğin süt, mama, bez gibi temel ihtiyaçlarının eksiksiz karşılandığını belirtti. Başkanlık, tamamen asılsız iddialarla kamuoyunu yanıltmayı ve devlet kurumlarını hedef almayı amaçlayan kişi ve hesaplar hakkında hukuki sürecin başlatıldığını da kamuoyuna duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, bazı medya organlarında ve sosyal medyada yer alan "Harran Geçici Barınma Merkezi'nde 1,5 yaşındaki çocuğa süt ve ilaç verilmedi" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Başkanlık, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren bu iddialar hakkında yasal süreç başlatıldığını duyurdu. Haberlere konu olan anne ve bebeğin, soğuk algınlığı şikâyetiyle merkezin doktoruna başvurduğu ve gerekli muayenenin ardından tüm ilaçlarının temin edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Bebeğin süt, mama ve bez dâhil tüm ihtiyaçları karşılanmıştır" denildi.

KAYITLARLA BELGELİ HİZMET

Göç İdaresi Başkanlığı, geçici barınma merkezlerinde barınma, sağlık, temizlik, hijyen, giyim ve bebek bakım ürünleri gibi hizmetlerin eksiksiz verildiğini, bu hizmetlerin tamamının resmi olarak kayıt altına alındığını belirtti. Ayrıca merkezlerde günde üç öğün ücretsiz yemek dağıtımı yapıldığı, temel ihtiyaçlar dışında kalan ürünler için ise fiyatları denetime tabi olan kantin hizmeti sunulduğu aktarıldı.

EŞİYLE GÖRÜŞTÜRÜLMEDİ İDDİASI DA ASILSIZ

Açıklamada, annenin eşiyle görüştürülmediği yönündeki iddianın da doğru olmadığı vurgulandı. Harran Geçici Barınma Merkezi'nde yapılan yüz yüze ve telefon görüşmelerine ilişkin kayıtların bulunduğu bildirildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Türkiye'nin göç yönetimini insan hakları, hukuk ve medeniyet değerlerine uygun şekilde yürüttüğünün altı çizilen açıklamada, "Hiçbir kanıta dayanmayan, provokatif ve tek taraflı iddialarla devlet kurumlarını hedef alan kişiler hakkında hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.