Göcek’te pes dedirten görüntü

Muğla'nın Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Göcek, koyları ve doğasıyla son yıllarda tatilcilerden rağbet görüyor. Kuvvetli rüzgarlara kapalı, korunaklı yapısıyla Göcek Yat Limanı, dünyanın en önemli limanları arasında gösteriliyor. Özel çevre koruma (ÖÇK) alanı olan Göcek ve etrafında, çok katlı inşaatlara izin verilmediğinden konaklama için 2 katlı ve apart otellerle pansiyonlar bulunuyor.

Koylarının çoğuna kara yoluyla ulaşım olmadığı için turizm sezonunda binlerce kişinin yatlarıyla da geldiği Göcek'in Yassıca Adası'nda yaşanan görüntü kirliliği tepkilere neden oldu. Fethiye Belediyesi tarafından geçen yıl yıkımı gerçekleştirilen barakanın yerine, bu kez de börekçi tezgahı konuldu, plaja masa ve sandalye atıldı. Yöre halkı ve çevreciler, bu duyarsız davranışa isyan etti.