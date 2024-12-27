Göçle mücadelede kararlılık: 52 organizatör yakalandı, 656 düzensiz göçmen sınır dışı ediliyor

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Göç İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla düzenlenen operasyonlarda, düzensiz göçle mücadelede kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Metruk binalar, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar ve toplu taşıma istasyonlarında yapılan denetimlerde, 26 bin 456 personel ve 8 bin 370 ekip görev aldı. 5 bin 446 farklı noktada yapılan denetimlerde 4 bin 295 metruk bina, 7 bin 776 umuma açık yer, 514 terminal ve 3 bin 31 diğer alan olmak üzere toplam 15 bin 616 yer kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri hızla başlatıldı.

BAKAN YERLİKAYA: TÜRKİYE DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin göç yönetiminde dünyaya örnek bir model sunduğunu vurguladı. Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye; insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden göç yönetimini sürdürüyor. Göç konusunu düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz."