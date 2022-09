Göçmeleri kurtaran balıkçı konuştu: Mızraklarla delip Türk kara sularına itmişler!

"ALLAHIM NE OLUR YAŞASINLAR" DİYE DUA ETTİK

Her yere can simitleri saçılmıştı. Bir baba ve annesi çocuklarını can simidine yerleştirmiş, etrafına toplanmışlardı. İlk o bebeği çıkardık. Hipotermi olmuş gibi görünüyordu. Kendinde değildi. Manzara korkunçtu. Eşim ve oğlumla her birini denizden çıkartmaya çalışırken "Allahım ne olur yaşasınlar" diye dua ediyorduk.