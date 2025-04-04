Göçmen botu faciası: 9 ölü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan 9 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. 25 kaçak göçmen ise sağ olarak kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler cenazeleri ve kaçak göçmenleri sahil güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki karakola getirdi. Cenazeler, hastane morguna gönderilirken sağ kurtarılan kaçak göçmenler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Öte yandan, Ayvacık açıklarında sahil güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.