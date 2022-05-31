Göçmen kaçakçıları sevkiyatta yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde 2 şahsın Ağrı ilinden Van'a gelerek Göçmen Kaçakçılığı yapacağı bilgisi alındı. Geçtiğimiz günlerde Çaldıran'da D.B. ve M.B. ülkeye yasadışı yollarla girdikleri tespit edilen 15 Afganistan uyruklu yasadışı göçmeni sevk ve organize ettikleri esnada suçüstü yakalandı. Olay ile ilgili şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edilerek D.B. isimli organizatör tutuklandı. Yakalanan yasadışı göçmenler ise ilgili kuruma sevk edildi.