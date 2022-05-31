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Giriş Tarihi: 31.5.2022 10:55 Son Güncelleme: 31.5.2022 11:06

Göçmen kaçakçıları sevkiyatta yakalandı

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
Göçmen kaçakçıları sevkiyatta yakalandı

Ağrı’dan Van’a gelerek göçmen kaçakçılığı yapan iki şahıs sevkiyat sırasında 15 kaçak göçmenle yakalandı. Van Valiliği Jandarmanın iki organizatörün 15 kaçak Afgan ile beraber sevk organizasyonu sırasında yakalandığını belirtti.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde 2 şahsın Ağrı ilinden Van'a gelerek Göçmen Kaçakçılığı yapacağı bilgisi alındı. Geçtiğimiz günlerde Çaldıran'da D.B. ve M.B. ülkeye yasadışı yollarla girdikleri tespit edilen 15 Afganistan uyruklu yasadışı göçmeni sevk ve organize ettikleri esnada suçüstü yakalandı. Olay ile ilgili şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edilerek D.B. isimli organizatör tutuklandı. Yakalanan yasadışı göçmenler ise ilgili kuruma sevk edildi.

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Göçmen kaçakçıları sevkiyatta yakalandı
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