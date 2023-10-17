Göçmen kaçakçıları suçüstü yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Operasyonların ilk ayağında 19 göçmen kaçakçısı ve 425 kaçak göçmen hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Yakalanan 19 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcılık soruşturmasının devamında delillerin toplanması sonucunda göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir kamyon takibe alındı. Kaçak göçmenlerin İzmir'de kamyondan tekneye aktarıldığı sırada yapılan operasyonda 19 göçmen kaçakçısı ve 92 kaçak göçmen daha yakalandı. Şüphelilerden 14'ü şüpheli tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.