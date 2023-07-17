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Giriş Tarihi: 18.7.2023

Göçmen kaçakçılarına operasyon organızatör 20 kişi yakalandı

Emir SOMER Emir SOMER
Göçmen kaçakçılarına operasyon organızatör 20 kişi yakalandı
İstanbul polisi, korsan taşımacılık yaparak "göçmen kaçakçılığı" suçuna karışan 20 şüpheliyi gözaltına aldı. İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; korsan taşımacılık yaparak "göçmen kaçakçılığı" suçuna karışan toplam 20 kişiyi operasyonla gözaltına aldı. Farklı illerden önce İstanbul'a, ardından da göçmen kaçakçılığının yoğun yapıldığı sınır illerine organize bir şekilde kaçak göçmenlerin sevkini ve barınmalarını sağladıkları belirlenen ve organizatörlük yaptıkları saptanan yabancı uyruklu 20 kişi sınır dışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Göçmen kaçakçılarına operasyon organızatör 20 kişi yakalandı
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