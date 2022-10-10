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Giriş Tarihi: 10.10.2022 09:55

Göçmen kaçakçılarına suçüstü… Araçlara bindirirken yakalandılar

İstanbul’da “Göçmen Kaçakçılığı” yapan üç kişi suçüstü yakalandı. 31 düzensiz kaçak göçmen de gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Göçmen kaçakçılarına suçüstü… Araçlara bindirirken yakalandılar

İstanbul Polisi; Bağcılar İlçesi Fatih Mahallesi'nde gece saatlerinde bir sokak içerisinde park halinde olan 1'i minibüs iki araca sırt çantalı ve yabancı uyruklu kişilerin bindirildiğini tespit etti. İki araçta yapılan kontrollerde 4'ü 18 yaşından küçük toplam 31 düzensiz kaçak göçmen bulundu. Minibüs sürücüsü M.H.K., minibüsün ön koltuğunda bulunan Y.C.M. ve diğer aracın sürücüsü E.K. yakalanarak gözaltına alındı. Düzensiz kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla Edirne'ye götürülerek Yunanistan'a geçmek için söz konusu kişilere bin lira ödeme yaptıkları tespit edildi. El konulan iki araç trafikten men edildi. 31 düzensiz kaçak göçmenle ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı. "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edilen üç kişi "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Göçmen kaçakçılarına suçüstü… Araçlara bindirirken yakalandılar
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