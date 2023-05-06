Göçmen kaçakçılarına suçüstü… Kaçak göçmenlerle yakaladılar

Son iki aylık sürede peş peşe seri ve başarılı operasyonlar düzenleyen İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı yollardan ülkemize gelen ve yine yasa dışı yollarla Avrupa Ülkeleri'ne gitmek isteyen 127 kaçak göçmeni operasyonla yakaladı. Kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Söz konusu kaçak göçmenlerin sevkini sağlayan 24 göçmen kaçakçısı da operasyonla gözaltına alındı ve 24'üne toplamda 728 bin 980 lira idari para cezası kesildi. 10 göçmen kaçakçısı tutuklandı. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.