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Giriş Tarihi: 8.10.2021 19:55

Göçmen kaçakçılığından tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Göçmen kaçakçılığından tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından TEM Otoyolu üzerinde yapılan kontrol ve denetimlerde, şüphe üzerine durdurularak aranan otomobilinde 3 düzensiz göçmen ile yakalanan A.A, göçmen kaçakçılığı iddiası ile sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığının engellenmesi amacıyla TEM otoyolu üzerinde yapılan denetim ve kontroller esnasında, durumundan şüphelenilen bir otomobil durdurularak kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde araç içerisinde yurda kaçak yollar ile girdiği tepsi edilen 3 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca onların sevkini sağlayan araç sahibi ve sürücüsü A.A gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edilirken, göçmen kaçakçılığı ile adliyeye sevk edilen A.A tutuklandı.

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Göçmen kaçakçılığından tutuklandı
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