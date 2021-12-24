Göçmen kaçakçısı tutuklandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçığının engellenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, TEM Otoyolu üzerinde şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinden, ülkemize yasa dışı yollar ile girmiş 8 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca onların sevkini sağladığı tespit edilen araç sürücüsü gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, onların sevkini yapan E.S, göçmen kaçakçılığı iddiası ile sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.