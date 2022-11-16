“Göçmen Kaçakçısı” tutuklandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; dün gece saat 23.50 sıralarında TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri Bölgesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde 3'ü çocuk toplamda beş yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmen ve araç sürücüsü Y.I. gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde; beş düzensiz kaçak göçmenin Y.I. isimli göçmen kaçakçılığı organizatörüne kendilerini Edirne'ye götürmesi karşılığında üç bin lira ödeme yaptıkları ve Edirne'den Sırbistan'a kaçmayı planladıkları tespit edildi. Y.I. isimli organizatör "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edildi.