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Giriş Tarihi: 16.11.2022 15:06 Son Güncelleme: 16.11.2022 15:07

“Göçmen Kaçakçısı” tutuklandı

İstanbul’da 3’ü çocuk beş kişiyi üç bin liraya Edirne üzerinden Sırbistan’a götürmeyi planlayan göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı. Y.I. isimli “Göçmen Kaçakçısı” tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Göçmen Kaçakçısı” tutuklandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; dün gece saat 23.50 sıralarında TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri Bölgesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde 3'ü çocuk toplamda beş yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmen ve araç sürücüsü Y.I. gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde; beş düzensiz kaçak göçmenin Y.I. isimli göçmen kaçakçılığı organizatörüne kendilerini Edirne'ye götürmesi karşılığında üç bin lira ödeme yaptıkları ve Edirne'den Sırbistan'a kaçmayı planladıkları tespit edildi. Y.I. isimli organizatör "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edildi.

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“Göçmen Kaçakçısı” tutuklandı
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