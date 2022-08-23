Göçmen Kaçakçısı’na suçüstü! Sebze-Meyve Hali’nde yakalandı

İstanbul Polisi; Bayrampaşa İlçesi Kocatepe Mahallesi'nde bulunan Sebze-Meyve Hali içerisindeki şüpheli bir araçta yabancı uyruklu kişiler olduğunu tespit etti. Fiziki olarak takibe alınan araç halden çıkarken durduruldu. Araçta yabancı uyruklu 8 kaçak göçmen bulundu. Kaçak göçmenler ve araç sürücüsü M.H. gözaltına alındı. M.H.'nin; Avrupa Ülkeleri'ne götürmek üzere ödeme aldığı yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmenleri Edirne'ye götürmeyi planladığı tespit edildi. Göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen dört bin 445 lira, 140 euro ve 500 bin İran Riyali ele geçirildi. M.H., "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan dolayı adliyeye sevk edildi. Düzensiz kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.