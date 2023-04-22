Göçmenleri kaçırırken suçüstü yakaladılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; Büyükçekmece İlçesi'nde yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin sevkinin sağlandığı bir araca operasyon düzenledi. Araç şoförü D.E. gözaltına alınırken, araç içerisinden sekiz düzensiz kaçak göçmen çıktı. Araç içerisinde dört sahte pasaport ele geçirildi. "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan yasal işlem yapılan D.E. isimli araç şoförüne toplamda 45 bin 920 lira idari para cezası kesildi. Aracına ise el konuldu. Yabancı uyruklu kaçak göçmenler de sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.