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Giriş Tarihi: 19.4.2022

Göçmenleri yarı çıplak halde geri ittiler

Göçmenleri yarı çıplak halde geri ittiler
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırda bulunan Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan arasında kalan bölgedeki devriye sırasında bazıları yarı çıplak halde Afganistan, Suriye, Fas, Tunus ve İran uyruklu 187 göçmen yakaladı. Üstleri çıplak, ayakkabısız bazı göçmenler, Bulgaristan polisi tarafından darp edilip, üzerlerindeki değerli eşyaların alındıktan sonra Türkiye'ye itildiklerini ileri sürdü. Diğer göçmenler de, yasa dışı yollardan gittikleri Yunanistan'dan Bulgaristan'a geçtiklerini belirterek, Bulgar polisinin kendilerini yakaladığını söyledi. Jandarmanın göçmenlerle ilgili soruşturması sürüyor. Yetkililer, Bulgaristan sınırında son günlerde göçmen hareketliliğinin arttığına dikkat çekerek güvenlik önlemlerinin çoğaltıldığını söyledi. DHA

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Göçmenleri yarı çıplak halde geri ittiler
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