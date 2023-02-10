Göçük altında can veren başçavuş ve kızı Muğla’da toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi vuran iki deprem birçok canı hayattan kopardı. Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kafaca Mahallesinden Hatay İl Jandarma Komutanlığında görevli Başçavuş Mehmet Dağdelen ve kızı Melisa Dağdelen Kahramanmaraş depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Jandarma Başçavuş Mehmet Dağdelen ve kızı Melisa Dağdelen'in cenazesi toprağa verilmek üzere Muğla'da getirildi. Başçavuş ve kızı için Kafaca Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Merhumların cenaze törenine yakınları ve sevenleri katıldı. Başçavuş ve kızı kılınan cenaze namazının ardından gözyaşı ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.