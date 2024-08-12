Göçük altında kalan çevre mühendisi son yolculuğuna uğurlandı

Tuzla, Tepeören Mahallesi, Akbaşak Sokak'ta önceki gün saat 17.30 sıralarında bir binanın alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana gelmiş, işçi Salih İğne ile Çevre mühendisi Cengiz Öcalan göçük altında kalarak hayatını kaybetmişti. Cengiz Öcalan (46) için Kartal Mevlana Camiinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Öcalan'ın ailesi, yakınları ve iş arkadaşları katıldı. Baba Recep Öcalan oğlu Cengiz Öcalan'ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınıp dua edilmesinin ardından Öcalan için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Cengiz Öcalan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığında toprağa verildi.

İZZET ÖCALAN: NEDEN 7 METRELİK KAZIDA HİÇBİR ÖNLEM YOK ANLAMADIM

Cengiz Öcalan'ın ağabeyi İzzet Öcalan, "Kardeşim 3 çocuk babasıydı. Böyle önlem alınmayan yerde çalışma yapmazdı. 7 metrelik bir derinlik. Sağ tarafta bir istinat duvarı var, 2-3 metre yapılmış. Kanal derinliği 7 metre olduğu için, kırıcı da orada çalışınca tahminime göre, muhtemelen oradaki titreşimle istinat duvarının altındaki malzeme oynuyor, onlar da içinde kalıyor. İçinde kaldıktan sonra zaten kurtuluşları yok.. Ben duyunca anladım. Neden girildi girilmemesi gereken bir yere anlamadım. Neden 7 metrelik bir kazıda hiçbir önlem yok ? Bunu soruşturan savcılar inşallah bulacaklar." dedi.