Haberler Yaşam Haberleri Göçük altında kalan işçi Salih İğne’nin cenazesi Bingöl'e gönderildi
Giriş Tarihi: 12.8.2024 18:49 Son Güncelleme: 12.8.2024 19:15

Göçük altında kalan işçi Salih İğne’nin cenazesi Bingöl'e gönderildi

İstanbul Tuzla’da bir binanın alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi Salih İğne için Sultanbeyli’de öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. İğne'nin cenazesi namazın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bingöl’e gönderildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Göçük altında kalan işçi Salih İğne’nin cenazesi Bingöl’e gönderildi

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Tuzla Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki bir binanın alt yapı çalışmaları sırasında meydana geldi. İnşaat kazı çalışmaları sırasında 2 işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve sivil savunma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda, göçük altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

İnceleme ekiplerinin göçük alanındaki çalışmalarını tamamlamasının ardından, hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan işçilerden Salih İğne için, Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Salih İğne'nin arkadaşları ile İğne ailesinin yakınları katıldı. Salih İğne'nin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Bingöl'e gönderildi.

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Göçük altında kalan işçi Salih İğne’nin cenazesi Bingöl'e gönderildi
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