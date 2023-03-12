Haberler Yaşam Haberleri 'Göçük altındayım' diyerek asılsız ihbar yapmıştı! O zanlı serbest kaldı
Giriş Tarihi: 12.3.2023 13:48

'Göçük altındayım' diyerek asılsız ihbar yapmıştı! O zanlı serbest kaldı

Malatya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 'Göçük altındayım' diyerek yardım isteyen ancak ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması sonrası gözaltına alınan Eren G. (25), serbest bırakıldı.

DHA
’Göçük altındayım’ diyerek asılsız ihbar yapmıştı! O zanlı serbest kaldı

Olay, gece saatlerinde Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Eren G., bir arkadaşı ile 12 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 'Göçük altındayım' diyerek yardım istedi.



İhbarın ardından Eren G.'nin verdiği adrese polis, sağlık ve çok sayıda arama- kurtarma ekibi yönlendirildi. Olay yerinde gidip, yol boyunca Eren G. ile telefon irtibatını kesmeyen ekipler, 3 katlı bir binanın önünde durdu. Demir kapıya vuran ekipler, Eren G.'ye sesi duyup duymadıklarını sordu.



Eren G. ise sesi duyduğu yanıtını verdi. Eren G.'nin yıkılmayan binanın zemin katındaki odada, ekiplerle konuştuğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Eren G., emniyetteki ifadesinde, "Hiçbir şekilde kendimde değildim. O yüzden bu şekilde bir ihbarda bulunmuşum. Olanlarla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi. İfadesinin alınmasının ardından Eren G., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Serdar Ortaç'ın büyük acısı! Kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti
Deva Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz istifa etti
Altılı Koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadi kredi oldu! IMF'ye göz kırptı
Vefa bir semttir
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ezanın Arapça okunması teklifini CHP değil demokrat parti verdi
‘Fırsatını bulsalar bizi boğdururlar’
Yüksek et fiyatlarına karşı 3 bakanlık harekete geçti! Ramazan öncesi neşter vuruluyor
14 Mayıs’ta yerliler ile küreselciler yarışacak
Yine aynı yerde, en baştan...
ARKADAŞINA GÖNDER
'Göçük altındayım' diyerek asılsız ihbar yapmıştı! O zanlı serbest kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA