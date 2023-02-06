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Giriş Tarihi: 6.2.2023 21:55

'Göçük altındayım' yalanıyla paylaşım yapan kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da 'göçük altındayım yangın çıktı' diyerek sosyal medyadan dezenformasyon içerikli paylaşım yapan İbrahim Ö. (23), gözaltına alındı

DHA
’Göçük altındayım’ yalanıyla paylaşım yapan kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da "Göçük altındayım, yangın çıktı. Gaziantep İslahiye'de 6 aylık bebek var; Atatürk Bulvarı Şehit Mehmet Deveci Sokak no 1" paylaşımı ile 'deprem oldu', 'afad deprem', 'gaziantep' ve 'yardım' etiketleri ile paylaşım yapan İbrahim Ö., Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 06 Şubat 2023 günü ülkemizde meydana gelen deprem olayı ile alakalı @brahimz93715765 rumuzlu sosyal medya kullanıcısının göçük altında olduğunu belirterek dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilmiş, hesap kullanıcısının 2000/Afyonkarahisar doğumlu İbrahim Ö. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Adı geçen şahıs 06 Şubat 2023 günü Cumhuriyet savcısının talimatıyla yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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'Göçük altındayım' yalanıyla paylaşım yapan kişi yakalandı
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