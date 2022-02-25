Haberler Yaşam Haberleri Göçükte kalan 2 işçiden Ümit Kurt’un cansız bedenine ulaşıldı
Giriş Tarihi: 25.2.2022 21:40 Son Güncelleme: 25.2.2022 21:43

Göçükte kalan 2 işçiden Ümit Kurt’un cansız bedenine ulaşıldı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Göçükte kalan 2 işçiden Ümit Kurt’un cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak’ın  Kilimli İlçesine bağlı Gelik Beldesinde kaçak maden ocağında göçük  meydana geldi. Meydana gelen göçükte  mahsur  kalan  2 işçiden  Ümit Kurt’un cansız bedenine ulaşılırken,  diğer  işçi için  kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre, göçük saat 17.10 sıralarında, Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesi Dağbaca mevkiinde bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. Ruhsatsız işletilen maden ocağında 2 işçi mahsur kaldı. Bölgeye AFAD, TTK tahliyesi ekibi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı. Göçükte mahsur kalan 2 işçiden Ümit Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Diğer işçi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, göçük yaşanan kaçak maden ocağının, geçtiğimiz günlerde yakalanan 11 Afgan işçinin çalıştığı ocak olduğu ve daha önce patlatılarak kapatılan ocağı açma sırasında işçilerin göçük altında kaldığı iddia edildi.

Kurt'un cesedi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kaçak kömür ocağında hayatını kaybeden Ümit Kurt'un 41 yaşında ve evli olduğu bildirildi.

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Göçükte kalan 2 işçiden Ümit Kurt’un cansız bedenine ulaşıldı
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