Göçükte kalan 2 işçiden Ümit Kurt’un cansız bedenine ulaşıldı

Alınan bilgiye göre, göçük saat 17.10 sıralarında, Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesi Dağbaca mevkiinde bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. Ruhsatsız işletilen maden ocağında 2 işçi mahsur kaldı. Bölgeye AFAD, TTK tahliyesi ekibi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı. Göçükte mahsur kalan 2 işçiden Ümit Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Diğer işçi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, göçük yaşanan kaçak maden ocağının, geçtiğimiz günlerde yakalanan 11 Afgan işçinin çalıştığı ocak olduğu ve daha önce patlatılarak kapatılan ocağı açma sırasında işçilerin göçük altında kaldığı iddia edildi.

Kurt'un cesedi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kaçak kömür ocağında hayatını kaybeden Ümit Kurt'un 41 yaşında ve evli olduğu bildirildi.